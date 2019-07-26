賺翻！在舊貨店找到一張破圖 結果估價高達620萬

2019-07-26 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕好賺！美國1名男子到紐約皇后區舊貨店買了一張老舊的圖畫，拿去給人鑑定時赫然發現這是20世紀奧地利表現主義畫家席勒（Egon Schiele）的畫作，估價在10萬美元（約新台幣310萬元）至20萬美元（約新台幣620萬元）之間。

據《藝術新聞》 報導，紐約Galerie St. Etienne畫廊的主管卡利爾（Jane Kallir），對席勒作品已鑑定了30多年，遇到不計其數的假貨，但這次來自舊貨店的圖畫讓她相當感興趣。

卡利爾回憶，當時男子透過電子郵件傳來模糊的照片，他懷疑自己可能買到席勒的作品了。卡利爾定睛一看，發現上面用黑色鉛筆畫著一個裸體女孩面朝上躺著，但實在太模糊了，因此她要對方再寄更清楚的照片過來。

過了一段時間，男子終於把更清晰的畫作相片寄過去，卡利爾眼睛為之一亮，立即邀請他帶著原畫過來畫廊確認，最終證實這是席勒的畫作無誤。

卡利爾表示，紙上的女孩在1918年經常當席勒的模特，有時也會和她的母親一起被席勒畫進去。卡利爾說，該作品可以放進席勒其他22張圖紙的序列之中，因為當時席勒正在為一幅石版畫作研究，畫了不少草稿。

席勒1918年畫出該系列的圖紙後，同年就因為流感大流行（1918 flu pandemic）在維也納去世，僅得年28歲。

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