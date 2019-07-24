「中國加強弱化全球民主體制」 AIT轉貼《華郵》專文示警

2019-07-24 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府主張，中國的外交政策不會干預其他國家的內政，不過從越來越多事蹟可以發現這並不是真的。今日，美國在台協會（AIT）轉貼引述《華盛頓郵報》專文指出，中國正在「加強弱化全球民主體制」。

AIT今日在臉書PO文分享《華盛頓郵報》的專欄，並引述其內容表示，中國政府的外交政策聲稱不會干涉他國內政，但有越來越多證據指出，事實並非如此；實際上，中國共產黨正加速擴展對發展中國家的介入，旨在弱化他國民主機構，製造對中國的經濟依賴，以及阻斷對北京批評的聲浪。

作者也提到，中國共產黨正採取一套獨特的策略，藉由經濟與資訊手段，使許多發展中國家對中依賴俱深，藉以削弱他國民主制度與未來發展。這一系列舉動，加上中國對相同理念國家、不自由夥伴的支持，以及對威權體制的鼓吹倡議，有可能將剛起步的民主國家吸入中國式的發展軌道。

作者也引述國際共和學會（IRI）的高級顧問大衛（David Shullman）的話，「如果你想反擊中共在世界各地的影響，就必須支持這些捍衛自己主權的國家的人民」。作者認為，雖然美國不應該阻止中國的崛起，或強迫各國在兩者中做出選擇，但與此同時，北京試圖破壞公平競爭、法治與基本民主自由的各種行為，也不該再繼續被無視。

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