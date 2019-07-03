反送中進逼 強烈挑戰「習強人」統治

2019-07-03

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港抗爭局勢升高，不僅是中國國家主席習近平上任以來所面臨的最大考驗，也是對他鐵腕統治的強烈挑戰。反送中抗爭的發展，點出港人對北京「溫水煮青蛙」式扼殺香港自由、缺乏完整民主權利，以及對習近平步步進逼獨裁作風帶來的威脅氛圍的更深層不滿。

先前北京一直未直接出手干預，習近平也對香港政局動盪保持距離，但是港府在前一波六月底大規模示威後罕見讓步，停止修法相關工作，抗爭行動規模卻不減反增，這一點恐出乎北京意料之外；一日示威者在金紫荊廣場掛上黑紫荊旗、衝入立法會噴上反中標語，可能把北京耐性逼到極限，使習近平不得不出手，否則將有損其「強人」形象。北京政治觀察家鮑華說：「這是直接挑戰習近平、挑戰香港政府和中央政府。」

抗爭規模擴大 出乎北京意料

英國「衛報」指出，中國官員喜歡說香港受惠於中國經濟實力、「祖國的富裕」。但是許多香港人的看法卻是與此完全相反，批評者指出，習近平中央集權、計畫控制經濟下，中國經濟成長已顯著放緩，又被美國貿易戰打得措手不及，野心勃勃的一帶一路計畫也受挫。

美國之音（VOA）中文網引述中國歷史學家章立凡說法，北京在逃犯條例修法上暫退一步，明顯與美中貿易戰及當局害怕因此產生的骨牌效應有關，現在中共在體制內、外同時面臨尖銳矛盾。紐約政論雜誌「北京之春」榮譽主編胡平認為，除了香港龐大民意外，來自美國和德國「毫不含糊的壓力」，也是迫使習讓步的原因。

習近平在去年十二月談話中，堅持「黨對一切工作的領導」，意味著他某種程度的冥頑不靈，這對香港相當危險。中共極度恐懼任何對中共統治權的公開挑戰，特別是受到外部勢力煽動的挑戰。在這方面，台灣顯而易見將成為中國官方歸咎的對象。

不過，習近平介入香港當前政局的選擇有限，強硬干預將嚇跑外資，香港浸會大學政治及國際關係學家高敬文（Jean-Pierre Cabestan）說：「北京需要維持香港的金融中心地位，吸引外國企業、投資，因此不能逼得太緊。」他認為，北京可能軟硬兼施，一方面要特首林鄭月娥下台，以利「降溫」，另一方面以佔領立法會事件塑造輿論，施壓港府起訴示威者。

衛報警告，若香港政局危機繼續惡化，中國當局或許會訴諸武力，重演三十年前天安門事件。北京對國際譴責及中國逐日擴張的力量、國際聲譽和經濟因此可能受到衝擊的顧忌，是阻止習近平以武力對付香港抗爭的一個重要因素。

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