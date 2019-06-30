中國逃過一劫？他曝「川習笑容都裝的」：川普會改口

2019-06-30 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與中國國家主席習近平在G20後進行「川習會」，川普事後召開記者會，表示暫時不再對中國加徵新的關稅，也透露美國企業將可繼續向華為出售設備或產品。對此，民運人士王丹認為，川普到時候一定會再改口，「中美貿易戰並未落幕」。

川普與習近平29日在20國集團（G20）場邊登場的川習會中討論華為議題，川普在會後於台灣時間下午3點開始的大阪記者會上證實，2國將重啟談判，從5月談判停滯的地方開始，期間不加徵額外3500億美元的關稅。

川普說，美國已提供商品清單，中國應該很快就會大量購買美國商品、農產，美國農民將是最大受益者。對於「華為禁令」，他則表示，美國企業在某些情況下可以繼續向華為賣設備，但是僅限不危及國安的產品。

對此，王丹在臉書表示，川普宣布暫停對中國商品加稅並放軟對華為的態度，並不太出人意料。雙方既然事先就宣佈要見面，那就是事先已經說好了會各讓一步。

王丹認為，現在要注意的是，第一，中方除了花錢買美國產品外，是否還有別的讓步；第二，川普什麼時候再改口。而且「第二點是一定會發生的，這是川普的慣技」。

他強調，中美貿易戰並未就此落幕，川普、習近平兩個人臉上的笑容都是裝出來的。

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