密令曝光！習下令全國監獄轉「再教育營」 各大宗教恐全滅...

2019-07-20 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕在國家主席習近平領導下，中國政府大力鎮壓宗教與異議人士，外媒披露一份中共高層的秘密文件指出，中國境內監獄將全面轉型，針對宗教人士行懲戒、洗腦工作，為習近平力推「中國特色社會主義」行動中扮演要角，被認為是將新疆的再教育營拓展至全國。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌刊文指出，中國國務院今年4月下發名為《關於加強和改進監獄工作的意見》的紅頭秘密文件，內容肯定中國監獄長期為「鞏固黨的執政地位」做出重要貢獻，但因「社會主要矛盾轉化」，舊時代監獄已無法跟上習近平新時代中國特色社會主義的腳步。

該份文件要求，轉型後的新時代監獄首要任務是「維護國家安全和維護社會穩定」，要提高政治警覺，嚴防敵對勢力滲透破壞、抹黑黨和政府。此外，監獄更被點名要加強「去極端化」工作，嚴格管理「邪教」、「危害國家安全」及「涉黑涉惡」等人士，以保衛國家反恐維穩。

文件還特別強調，要加強新疆地區監獄的政策支持，並改造維吾爾人、邪教教徒及其他罪犯，中共高層指示，未來全國監獄均應推行思想教育，引導罪犯樹立正確的世界觀、人生觀與價值觀，並加強認罪悔過教育及實施心理矯治。

中共高層這份密令內的敘述，普遍被認為就是新疆再教育營的翻版，只不過受害者從新疆維吾爾族穆斯林大幅擴展至全國宗教人士與異議份子，未來這些族群命運多舛，很可能步上新疆少數民族後塵。

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