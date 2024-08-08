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遭鎖定恐攻！泰勒絲3演唱會緊急取消 維也納警方逮2嫌

泰勒絲原定本週在奧地利維也納舉行的3場演唱會，因恐怖攻擊風險緊急取消。（法新社資料照）

泰勒絲原定本週在奧地利維也納舉行的3場演唱會，因恐怖攻擊風險緊急取消。（法新社資料照）

2024/08/08 08:48

首次上稿 08:17
更新時間 08:48

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巨星泰勒絲（Taylor Swift）原定本週在維也納舉行的3場演唱會，主辦單位當地時間7日晚間緊急宣布，因恐怖攻擊風險，演出已被奧地利官方取消；奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）特地解釋，此舉是「避免了悲劇發生」。

據《路透》報導，內哈默透過社群媒體X發文表示：「因我國警方、新成立的國家安全情報局（DSN）與外國情報部門通力合作，及早察覺並打擊威脅，避免了悲劇發生。」

主辦單位Barracuda music則在社群媒體Instagram上宣布，「政府官員確認恩斯特哈佩爾體育場（Ernst Happel Stadium）遭遇計畫性恐怖襲擊，為了大家的安全，我們別無選擇，只能取消3場原定演出。」並補充所有門票將於10天內自動退款。

奧地利公共安全局長魯夫（Franz Ruf）在7日晚間的記者會上證實，奧國警方當天拘捕了2名涉嫌策劃演唱會恐攻的「伊斯蘭國」（Islamic State）分子。

魯夫提及，當局已制定相應預防措施，這名19歲犯罪者將焦點放在泰勒絲維也納演唱會，已在嫌犯家中查獲化學物質；另1名與嫌犯有接觸的人士也在維也納被捕。初步調查發現，2人在網路上都呈現極端化傾向。

3場泰勒絲演唱會原定於8日至10日在維也納舉行。警方預估每場演出約有6萬5000名觀眾，體育場外則可能聚集1萬5000名未購票歌迷，引發強烈安全疑慮。

本次遭取消演出是泰勒絲時代巡迴演唱會（The Eras Tour）一部分，該巡演2023年3月17日在美國亞利桑那州展開，最終站預計2024年12月8日在加拿大溫哥華舉行。

34歲的泰勒絲尚未對演唱會遭取消一事發表任何評論。泰勒絲下一站計劃前往倫敦，將自8月15日開始，在溫布利球場（Wembley Stadium）舉行6場演唱會。

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）貼文：

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