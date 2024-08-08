遭鎖定恐攻！泰勒絲3演唱會緊急取消 維也納警方逮2嫌

泰勒絲原定本週在奧地利維也納舉行的3場演唱會，因恐怖攻擊風險緊急取消。（法新社資料照）

2024/08/08 08:48

首次上稿 08:17

更新時間 08:48

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巨星泰勒絲（Taylor Swift）原定本週在維也納舉行的3場演唱會，主辦單位當地時間7日晚間緊急宣布，因恐怖攻擊風險，演出已被奧地利官方取消；奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）特地解釋，此舉是「避免了悲劇發生」。

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據《路透》報導，內哈默透過社群媒體X發文表示：「因我國警方、新成立的國家安全情報局（DSN）與外國情報部門通力合作，及早察覺並打擊威脅，避免了悲劇發生。」

主辦單位Barracuda music則在社群媒體Instagram上宣布，「政府官員確認恩斯特哈佩爾體育場（Ernst Happel Stadium）遭遇計畫性恐怖襲擊，為了大家的安全，我們別無選擇，只能取消3場原定演出。」並補充所有門票將於10天內自動退款。

奧地利公共安全局長魯夫（Franz Ruf）在7日晚間的記者會上證實，奧國警方當天拘捕了2名涉嫌策劃演唱會恐攻的「伊斯蘭國」（Islamic State）分子。

魯夫提及，當局已制定相應預防措施，這名19歲犯罪者將焦點放在泰勒絲維也納演唱會，已在嫌犯家中查獲化學物質；另1名與嫌犯有接觸的人士也在維也納被捕。初步調查發現，2人在網路上都呈現極端化傾向。

3場泰勒絲演唱會原定於8日至10日在維也納舉行。警方預估每場演出約有6萬5000名觀眾，體育場外則可能聚集1萬5000名未購票歌迷，引發強烈安全疑慮。

本次遭取消演出是泰勒絲時代巡迴演唱會（The Eras Tour）一部分，該巡演2023年3月17日在美國亞利桑那州展開，最終站預計2024年12月8日在加拿大溫哥華舉行。

34歲的泰勒絲尚未對演唱會遭取消一事發表任何評論。泰勒絲下一站計劃前往倫敦，將自8月15日開始，在溫布利球場（Wembley Stadium）舉行6場演唱會。

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）貼文：

Die Absage der Taylor Swift Konzerte durch die Veranstalter ist für alle Fans in Österreich eine herbe Enttäuschung. Die Situation rund um den offenbar geplanten Terroranschlag in Wien war sehr ernst. Dank der intensiven Zusammenarbeit unserer Polizei und dem neu aufgebauten DSN… — Karl Nehammer （@karlnehammer） August 7, 2024

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