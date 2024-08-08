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    北韓抱回三星免費奧運手機 南韓官媒：恐違反聯合國制裁

    巴黎奧運所有選手都可獲得1支三星電子Galaxy Z Flip6奧運特別版手機（見圖），南韓韓聯社卻指出，北韓代表團領取三星智慧型手機，恐將違反聯合國制裁決議。（圖擷自台灣三星官網）

    巴黎奧運所有選手都可獲得1支三星電子Galaxy Z Flip6奧運特別版手機（見圖），南韓韓聯社卻指出，北韓代表團領取三星智慧型手機，恐將違反聯合國制裁決議。（圖擷自台灣三星官網）

    2024/08/08 09:35

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓官媒《韓聯社》報導，北韓代表團在巴黎奧運領取三星電子（Samsung Electronics）贈送的智慧型手機，恐將違反聯合國制裁北韓的決議。

    2024巴黎奧運所有選手都會收到1支全新的三星電子Galaxy Z Flip6奧運特別版手機，這是奧運歡迎禮包的一部分。美國「自由亞洲電台」（RFA）8日披露，北韓奧會（NOC）也到奧運選手村的三星奧林匹克體驗館統一領取了一批手機。

    《韓聯社》指出，問題在於智慧型手機等電子設備也可以應用於軍事領域，屬於具有多重用途的產品。根據聯合國安理會第2397號決議，禁止向北韓直接或間接供應、銷售或轉移此類產品。

    2018年平昌冬季奧運時，主辦單位擔心違反制裁，向北韓運動員提供三星智慧型手機還附帶選手回國前返還的條件，當時北韓代表團拒領抗議。相關制裁條款近年並沒有更動，只是這次巴黎奧運決定無條件提供三星手機給北韓代表團。

    巴黎奧運組委會對此表示，北韓奧委會和其他國家奧委會一樣，無需在返國前歸還手機，但未針對該做法是否違反制裁決議的提問作答。

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