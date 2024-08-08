以軍疑性虐巴勒斯坦囚犯 美國務院痛批「零容忍」

美國國務院發言人米勒7日強調，以色列應全面調查士兵對巴勒斯坦囚犯「性虐待」的指控。（美聯社資料照）

2024/08/08 13:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）7日強調，以色列當局應全面調查士兵對巴勒斯坦囚犯的「性虐待」指控，呼籲對行為人「零容忍」。

以色列第12頻道電視台（Channel 12 TV）日前公開一段以國士兵性侵巴勒斯坦囚犯的影片，對此米勒表示，美國官員已審查了影片內容，顯示以國士兵將1名囚犯帶離監視器畫面進行性虐待，並談及關於以色列虐囚的諸多指控。

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米勒指出：「我們看過這段影片，有關囚犯遭到性虐待的報導令人震驚。以色列政府及以色列國防軍應該對事件展開全面調查。」

米勒正色強調：「對任何囚犯的性虐待和性侵都應該零容忍……如有囚犯遭到性侵，以色列政府、以色列國防軍必須對這些行為展開全面調查，並依法追究行為人的全部責任。」

白宮也對此回應，有關性侵、酷刑和虐待巴勒斯坦囚犯的報導，「令人深感擔憂」。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說：「基於法治和程序正當性無疑至關重要。」

以色列人權團體「貝塞林」（B'Tselem）5日公布的報告顯示，自拉薩戰爭開打後，以色列系統性執行虐囚和刑求政策，讓巴勒斯坦囚犯遭受恣意的暴力、性虐待行為。

聯合國專家則警告，以色列對巴勒斯坦囚犯「動用酷刑的情況不斷惡化」，呼籲採取行動防止違反人道罪。

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