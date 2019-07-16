為登陸火星鋪路 NASA要在太空站種辣椒！

2019-07-16 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）正嘗試在太空中種植不同植物，以因應未來登陸火星計劃的需求，如果順利，辣椒將會是第一個在國際太空站中種植，並且開花結果的植物。

根據《CNN》報導，NASA科學小組正努力將西班牙辣椒送上太空，而它目前的測試結果超出預期，NASA可望在今年11月至明年1月期間將埃斯帕諾拉辣椒（Española chile pepper）送到國際太空站試種。

NASA科學家托雷斯（Jacob Torres）表示，從行星公轉的排列來看，從地球到火星最短的路徑，所需時間仍需要2年，傳統預先包裝好的太空餐不能為太空人提供足夠的維生素和營養，因此在NASA向火星發進前，科學家必須找到用在太空種植的新鮮水果和蔬菜的方法，以維持太空人的健康與工作能量。

在太空種植農作物有很多挑戰，植物必須易於授粉，且能夠在高二氧化碳的環境中生存，當托雷斯2018年在NASA實習時，科學家小組正在探索種植新墨西哥辣椒的可能性，由於他剛好是新墨西哥州人，建議團隊改種埃斯帕諾拉辣椒。他表示，雖然新墨西哥辣椒在沙漠中生長耐性很強，但埃斯帕諾拉辣椒在更高的海拔且成長期更短，比較適合在太空中種植。

托雷斯指出，太空中的無重力會讓身體內的體液流到頭部，使太空人經常感覺好像感冒。他們也報告說，有時出現失去味覺，而且視力模糊的情況。辣椒可以在極端的條件下生長，並含有豐富的維他命，有助於改善太空人的健康問題，並且為太空食物增味不少。

NASA也曾在國際太空站種植了3種萵苣，以及大白菜，水菜，紅俄羅斯羽衣甘藍和百日草等植物。

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