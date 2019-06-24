有女人就夠了！最新研究：冷凍精子可活在無重力狀態

2019-06-24 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕隨著對太空的探索越來越深，未來也可能需要更長期的任務，在太空中傳宗接代成了科學家們亟欲解決的問題。最新研究指出，冷凍的精子樣本就算暴露在無重力環境，也能正常存活。

綜合外電報導，西班牙研究團隊發現，冷凍的精子樣本，即使暴露在無重力的環境下依然能夠存活，且濃度、活動力、DNA碎片化、形態都與一般地球上的精子無異。

研究團隊蒐集了10名健康捐精者的精子，利用小型特技飛機將冷凍精子暴露於無重力狀態下數秒鐘，團隊中的博阿達（Montserrat Boada）博士指出，目前研究仍在初步階段，還需要更多樣本、暴露於無重力狀態更久，以及使用新鮮（非冷凍）精子的實驗。

英國女太空人莎曼（Helen Sharman）曾在2017年時爆料，美國太空總署（NASA）的祕密報告指出，由於擔憂男女同時進行長期的太空任務時，可能會受到情慾干擾，因此建議太空任務的團隊由單一性別組成為佳。

英國雪菲爾大學（The University of Sheffield）教授佩西（Allan Pacey）指出，這次的研究結果意味著，「（女太空）人們只要帶著冷凍精子，就可以去任何想去的地方」，不用擔心生育問題。

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