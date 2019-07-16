替女王清點財產！ 英國年度「鵝口普查」開跑

2019-07-16 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕英國王室官員週一乘坐傳統木船前往泰唔士河展開一年一度的「鵝口普查」（Swan Upping）儀式，這項有800年歷史的傳統是為清點英國女王伊莉莎白二世究竟擁有多少隻天鵝。

綜合外媒報導，身穿紅色制服的王室官員週一起連續5天，會搭乘老式小船在河面上進行一年一度的「鵝口普查」，替女王清點天鵝數量已26年的王室官員巴伯說，自19世界中期以來，天鵝數量沒有太大變化，他們會把天鵝帶上岸測量並檢查是否有受傷。

這項古老的儀式可追溯到12世紀，當時英國王室首次將疣鼻天鵝正式劃歸王室財產，那時英國人常把天鵝當作餐桌上的美味佳餚。巴伯表示，現在這個「數天鵝」傳統與吃鵝無關，而是「攸關保育和教育」。

巴伯表示，這些受到法律保護的鳥類，現在正逐漸失去自然棲息地，受到狗攻擊以及釣具影響，有大量天鵝面臨死亡威脅，巢穴也被破壞。他說，如果今年發現約100隻小天鵝，他會很高興。

英媒《BBC》指出，王室專門把管理和看護天鵝的任務交給兩個特別王室御用服務公司，御用釀酒者公司（Vintners Company）和御用洗染者公司（Dyers Company）。這兩家公司每年都會在泰晤士河上替代王室查點管轄範圍內的天鵝數量。

今年「鵝口普查」從倫敦西部的森伯里（Sunbury）流域開始，週五在牛津郡的阿賓登橋（Abingdon Bridge）結束。

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