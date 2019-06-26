超威！英國女王「乾兒子」佔河為王 學生游泳被趕上岸

2019-06-26 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名大學生在劍橋康河裡游泳，竟被一隻霸氣天鵝「攜家帶眷」攻擊，學生只能倉皇逃跑，外媒指出這些天鵝來頭不小，因這條河裡的天鵝皆歸屬英國女王，因此有「乾媽」做靠山，經常攻擊遊客。

綜合外媒報導，一名男大生在劍橋康河裡游泳時，竟被一隻天鵝攻擊，後來甚至許多其他小天鵝加入，將他驅離河邊。這隻天鵝被指出是劍河裡的「河霸」，因屬於英國女王所有，不可侵犯，有了女王當「乾媽」，天鵝們佔地為王，常常有襲擊遊客、跟狗和水牛打架等事件發生。

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