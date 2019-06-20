不只美國！英國對沙烏地軍售受阻 上訴法院命重新審查

英國反軍售運動組織（Campaign Against Arms Trade，CAAT）今（20）日勝訴，英國法院下令政府須重新審查對沙烏地阿拉伯軍售案。布條上寫道：「停止武裝沙烏地阿拉伯」。（路透）

2019-06-20 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕英國反軍售運動組織（Campaign Against Arms Trade，CAAT）今（20）日於上訴法庭勝訴，英國法院下令政府須重新審查對沙烏地阿拉伯軍售案。

據《BBC》報導，CAAT反對英國政府對沙軍售的決議，於英國上訴法院提起訴訟，今（20）日法院判決CAAT勝訴，英國政府須重新審查對沙烏地軍售的政策。

CAAT指控，英國售予沙烏地的軍武，被用於葉門的戰役之中，存在明顯違反人權的風險，不僅不符英國法律，也嚴重違反國際人道法。

法官判決指出，英國對沙軍售的許可必須重新審查，但不會立刻禁止。對此，英國首相梅伊（Theresa May）的發言人表示，政府對於這項判決感到「失望」，將會尋求上訴的許可。

英國國際貿易部（Department for International Trade）亦不贊同這項判決，但並非針對判決本身的對錯，僅對程序正義提出質疑。

報導指出，根據英國出口法規，軍備設施販售許可證若有「嚴重違反國際人道法之明確風險」，則不應被核准。

英國大法院主事官埃瑟頓（Terence Etherton）在判決時表示，英國政府從未釐清沙烏地在葉門的軍事行動是否違反國際人道法，也沒有表達任何深入了解的意願。他說政府「必須重新考慮」這項決議並考量所有風險。

據了解，自沙烏地於2015年3月轟炸葉門以來，英國總計已售予沙國超過價值47億元英鎊（折合台幣約1850億元）的軍武。

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