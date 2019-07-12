反送中》「暴動」公文打臉港府 民陣痛批：謊言治港

2019-07-12 18:04

〔即時新聞／綜合報導〕近來香港政府頻頻否認將6月12日的反送中示威行動定性為「暴動」。今日正值鎮壓滿月，「民間人權陣線」召集人岑子杰公開，6月12日晚間香港警方發出的「反對通知書」證明警方對該場集會遊行的定性確為「暴動」。「民間人權陣線」痛批，政府一再以謊言治港，真誠何在？

「民間人權陣線」今在臉書上發文指出，「今日是612鎮壓一周月，民陣翻查警方文件，發現早前警方發給民陣的文件中，清楚指明『警方已於同日將上述地點舉行的集會定性為暴動』，而且『上述地點』更包括『中信大廈』，即是幾近人踩人的鎮壓場所，而盧偉聰、林鄭月娥更多番向公眾指，政府、警隊沒有就事件作出定性。」

「民間人權陣線」痛批，「政府一再謊言治港，附圖信件的文字清楚指出範圍，定性，為何整場風暴已經翻天覆地至如斯地步，你們仍然自以為謊言、公關技倆可以糊弄港人？你們的誠意何在，真誠何在？」

在今日的記者會場，岑子杰表示，目前正與法律團對研擬追究警方在和平集會上使用武力清場的問題。岑子杰要求，獨立調查委員會應儘快設立，才能還原示威真相，並儘快撤回暴動定性，「不要再抹黑示威者」。

目前「民間人權陣線」正在申請7月21日晚間集會的不對通知書，該場集會料將以設立獨立調查委員會、徹查警方多次暴力行為等訴求重返金鐘。

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