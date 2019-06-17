反送中》超時空打臉？ 香港行政會成員：沒有定調「暴動」

2019-06-17 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕香港行政會議成員林正財今日否認港府把衝突定性為暴動，他又稱，目前港府所謂的「暫緩」基本上等於「撤回」。

綜合「香港01」與「Now新聞」報導，行政長官林鄭月娥今早在禮賓府與包括行政會議成員、大學、中小學校長以及宗教人士會面。會後林正財表示，政府不一定會以〈暴動罪〉起訴「少數被捕人士」，並表示，起訴的過程需要經過詳細的調查，「所以政府完全沒有定性，某個日子所發生的事是一個暴亂。」

根據各家媒體報導，6月12日當天，林鄭月娥在影片中明確表示反送中運動是「公然、有組織地發動暴動」外，更3次使用「暴動」這一字眼。而在15日的記者會上，林鄭仍對警方將12日的事件定性為「暴動」持肯定意見。

另外，在「暫緩」與「撤回」的部份，香港中學校長會主席鄧振強，在今早會面後，引述林鄭的發言指，在政府角度，暫緩修例等於撤回修例，兩者效果一模一樣。

包括林正財與羅范椒芬，多名行政會議成員今日都發言肯定「暫緩」等於「撤回」的論點。行政會議成員任志剛表示，「實事求是地説，暫緩執行其實已是撤回。我相信大部分學生都是和平理性表達訴求，當中只有小部分是害群之馬，使用暴力，破壞社會秩序。」

不過，根據香港「Now新聞」的報導，在15日的記者會上，林鄭曾強調，暫緩不等於撤回。

「立場新聞」15日報導指出，雖然「撤回」並不代表永遠不再立法，不過草案倘若遭到「撤回」，日後政府假如想重推立法，便須要重新跑過所有立法程序。報導指出，與「撤回」在程度上比「暫緩」強烈得多。

2003年50萬港人為阻擋港府《基本法》第23條，發動七一遊行，時任特首的董建華最終宣布「撤回」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法