反送中》「騷亂」改「暴動」？港府高層撇清參與定調決策

2019-06-13 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕香港警務處處長盧偉聰昨（12）日先是稱抗爭行動為「騷亂」，而後又發新聞稿改稱為「暴動」，盧偉聰今天則解釋，此為英翻中的疏失，他的原意是「暴動」。香港政務司司長張建宗今天也說，港府高層沒有參與事件定調的決策，而是警方按現場狀況決定的。

根據《立場新聞》報導，盧偉聰在昨天下午4點23分的記者會上，將事件形容為「騷亂」，但在大約1個小時之後，警方在5點42分新聞稿中卻改用了「暴動」一詞，新聞稿的標題為「警方採取行動制止暴動」，而這也是官方首次以新聞稿正式將事件定調為「暴動」。

到昨天晚上8點半左右，香港特首林鄭月娥在發表談話時，三度以「暴動」形容抗爭事件，「這已經不是和平集會，而是公然、有組織地發動暴動，亦不可能是愛護香港的行為」。報導指出，警方的用詞從「騷亂」改成「暴動」，與林鄭月娥的口徑一致。

根據香港媒體《NOW新聞》報導，香港政務司司長張建宗今天接受訪問時說，警方是按守則及現場情況，才決定將昨日衝突定調為「暴動」，並做出開槍決策，而港府高層並沒有參與。

據《立場新聞》報導，盧偉聰今天在記者會上解釋，將事件定調為「暴動」是由警方決定，只因為翻譯問題才被誤稱為「騷亂」。盧偉聰說，警方在昨天下午大約3點半時，已經將事件定調為「暴動」。盧偉聰稱，他在將英文的「Riot」翻成中文的過程上「做的不好」，才說成「騷亂」，其實他當時的意思是「暴動」。

據了解，對於事件的定調，將影響港警所選擇的武器。盧偉聰今稱，昨天所使用的武器為「低殺傷力武器」，而張建宗也說，港警已使用最低武力。

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