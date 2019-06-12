反送中》林鄭月娥現身影片 指「反送中」運動是暴動行為

2019-06-12 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府擬修訂「逃犯條例」，引發許多民眾不滿，走上街頭參加「反送中」遊行捍衛民主，情況在今（12）日卻越演越烈，警民對峙加劇，不少人在衝突中受傷，稍早香港特首林鄭月娥也發布影片，指責反送中運動「破壞社會安寧」，是「暴動行為」。

根據《立場新聞》報導，林鄭月娥在稍早約晚上8點時發布影片，她在影片開頭就譴責這次「反送中運動」是破壞社會安寧、罔顧法紀的「暴動行為」，指責民眾癱瘓交通，嚴重影響社會運作，林鄭月娥表示這些民眾多次衝撞、攻擊警察，並不是和平集會，是公然有組織的「發動暴動」。

她最後表示香港是個開放的社會，但表達意見的方式「都有底線」，如果要暴力的方式，就可以達到目的，場面只會越演越烈，進而對香港造成傷害，她更表示不希望任何人在暴動中受傷，同時也相信香港可以用理性平和的手法解決任何問題。

許多香港網友看了非常憤怒，紛紛留言反駁「共匪欺騙人民，不擇手段。警察先開槍射擊和平示威者，故意激怒群眾」、「妳不為我們爭取向中共說不的權利，還用武力鎮壓香港人」、「怎麼有臉講這種話」、「賣港林鄭，人人得而誅之！」、「還以臺灣殺人案為藉口，林鄭虛偽，厚顏無恥！」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法