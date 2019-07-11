尷尬！女兒傳來與男友出遊合照 老爸「放大照片」發現有這個...

2019-07-11 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名22歲女子凱爾西（Kelsey）在推特分享自己的「尷尬經歷」，她日前與男友艾略特（Elliot）出遊玩，並將照片發給爸媽，沒多久，老媽便傳來，「你爸說照片很可愛，杜蕾斯（durex）瓶子也是」的訊息，讓她尷尬辯稱，「那是乳霜」！豈料，老媽便回，「你爸爸把照片放大看過了」，讓男友艾略特尷尬的想找洞鑽。

綜合外媒報導，凱爾西與男友艾略特出遊玩時，將兩人對著鏡子的合照傳給爸媽，當時凱爾西並沒有注意鏡子反射桌上的物品，其中有1罐知名保險套品牌杜蕾斯橘色瓶身的潤滑劑，沒過多久，凱爾西的母親便回覆，「你爸說照片很可愛，杜蕾斯（durex）瓶子也是」。

對此，凱爾西嚇得趕緊辯稱「那是艾略特的乳霜」，卻被老爸擺了一道，老媽說，「老爸已經把照片放大看過了」，讓艾略特羞愧不已，而後凱爾西將照片與聊天紀錄上傳推特，笑稱「抱歉老爸，你不會再看到更多我們的出遊照了」。

貼文一出，引發網友熱烈討論，紛紛表示，「有女兒的爸爸就像FBI」、「你們待在那裡，不要回來了」、「下次記得裁切照片」，還有網友表示，凱爾西很幸運有這樣開明的老爸，沒有大發雷霆。

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