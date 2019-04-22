中國廣告大玩性暗示遭轟低級 杜蕾斯、茶飲品牌急刪文

2019-04-22 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕知名保險套品牌杜蕾斯，日前和中國茶飲品牌喜茶一同推出創新廣告，文案中大玩18禁梗作為噱頭，卻玩過火讓網友極為反感，網路上批評聲浪不斷。

綜合外媒報導，由於4月19日「419」的英文拼音念起來像是「For One Night」，爾後有人將其代稱為「一夜情」，所以杜蕾斯在19日於微博發文跟上風潮，想藉機宣傳一波，豈料內容卻被網友說太噁心，引起罵聲。

杜蕾斯在貼文中寫道「Hi，還記得第2次約會，我對你說你的第1口最珍貴」，合作對象喜茶也轉發該則貼文表示「Hi，杜杜，我記得那次約會，說好了從那天起，你唇上始終有我的芝士」。

網友紛紛批評「你們是認真的嗎？」、「這內容有點噁心了」、「我開始對奶茶產生噁心的感覺了」、「這也太低級」、「這廣告太蠢、太噁」，面對一面倒的罵聲，杜蕾斯及喜茶緊急做出滅火動作。

杜蕾斯先是將PO文內容改成「Hi，還記得第2次約會，『我對你說你是我愛喝的奶nice蓋guy？』」，迅速撤換掉不得體的廣告文案，而喜茶則是發出道歉聲明，對與杜蕾斯的互動帶給社會大眾不適與反感，致上深深歉意，同時也已將該篇微博貼文刪除。

據了解，杜蕾斯先前與中國外賣平台「餓了麼」合作，推出廣告內容「今夜餵飽每一張嘴」，已然不是第一次和他牌合作大玩性暗示梗，杜蕾斯的廣告由於總和「性」扯上邊，過去也曾有過被投訴物化女性的案例。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/