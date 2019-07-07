南韓表態挺「印太戰略」 分析：助長美國在南海行動能力

2019-07-07 20:43

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓總統文在寅6月30日與美國總統川普在青瓦台舉行共同記者會時，首次表示將推動南韓「新南向政策」與美國「印度－太平洋戰略」之間的合作。香港「南華早報」引述分析人士指出，南韓的表態為美國印太戰略注入強心針，將強化美方及其盟友在南海的行動能力。

報導指出，南韓一直在安全盟友美國及最大貿易夥伴中國之間左右為難。2017年，由於南韓允許美國在其境內部署「戰區高空防禦系統」（THAAD，薩德），中國當局一怒之下對南韓祭出「非官方制裁」，南韓旅遊市場遭抵制，韓企也紛紛撤出中國。對此，文在寅當時提出「新南向政策」，積極降低南韓對單一國家中國的依賴，改為與南亞和東南亞國家深入交流，擴展經濟版圖的多樣性。

不過，南韓並非大張旗鼓地推動「出走中國」政策，更重要的是，南韓從未清楚地將「新南向政策」與美國「印太戰略」掛勾，因為這可能意味必須提高南韓在南海的軍事存在感。然而，文在寅此次與川普會面後卻宣布：「在公開、包容、透明的區域合作原則下，我們（韓美兩國）同意推動南韓『新南向政策』與美國『印太戰略』的和諧合作。」

當美國疾呼各國支持其在越南、沙烏地阿拉伯、索馬利亞、東帝汶、阿富汗、伊拉克、南蘇丹、阿拉伯聯合大公國、黎巴嫩及亞丁灣等地區的安全行動時，南韓一向積極呼應，唯獨在南海問題上態度模糊，因為南韓在北韓事務上仍需要北京支持，不願捲入可能激怒北京的軍事衝突。

然而，眾多南韓及美國外交消息指出，極力在美中兩國間保持平衡的南韓，漸面臨來自美國的「龐大壓力」。美國智庫「蘭德公司」（Rand Corporation）資深研究員希斯（Timothy Heath）表示，南韓決定支援印太戰略，部分原因可能是美方施壓南韓分攤負擔，「川普既已出面緩和與北韓領導人金正恩的關係，美方可能也要求韓方有所回饋，支持美國促進區域穩定及平衡。」

再者，希斯認為，韓方也可能推測，中國現在忙於應付與美國的貿易紛爭，就算想報復南韓也是有心無力。

分析指出，在南韓加入美國印太戰略後，美國及其盟友在此區域－尤其是南海－的行動能力將大幅提升。據報導，南韓海軍常規人員約7萬名，服役中的船艦約150艘，海軍航空部隊有70架定翼機及旋翼機，海軍陸戰隊則有300輛履帶式車輛，包括兩棲突擊載具。此外，南韓政府去年10月宣布，計畫將南韓海軍擴展為「藍水海軍」（blue-water navy），以提升跨洋捍衛自身戰略利益的能力。

「蘭德公司」資深防務分析家班奈特（Bruce Bennett）強調，必須謹記「美韓共同防禦條約」不僅是美國防禦南韓而已。他認為，中國想要掌握鄰國、希望對鄰國一舉一動擁有話語權的企圖昭然若揭。若南韓不願落入中國控制，就必須準備好挺身對抗，否則中國未來很可能要求南韓在航經南海時支付「過路費」。

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