美報告列台灣「國家」 韓媒頭版：美對中政策出現轉變

2019-06-08 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部上週六（1日）公布55頁的「印太戰略報告」（Indo-Pacific Strategy Report），將台灣標記為「國家」，南韓四大報之一的《東亞日報》今天特別以頭版報導，指美國向來認可的「一個中國」出現轉變，美國實際上承認台灣為獨立國家。

《東亞日報》今（8日）在報紙頭版以「美國將台灣標記為國家－『一個中國』原則搖擺」為標題報導，指美國試圖碰觸中國最為敏感的外交政策最優先部分，將對中國施壓強度提高到最大值。

美國國防部在「印太戰略報告」顯示，「作為印度太平洋地區的民主國家，新加坡、台灣、紐西蘭和蒙古都是值得信賴和有能力的美國夥伴，這4個『國家』在全世界範圍內為美國執行任務作出了貢獻，為維護自由開放的國際秩序，並採取積極措施。」

報導提到，自1979年美國與中國締結邦交以來，根據「一個中國」的政策，一直維持不承認台灣為國家的基調。因此，美國政府官方報告中將台灣列為「國家」名單，實際上是針對中國，這是一個意想不到的舉動。

《東亞日報》分析，《路透》日前報導美國準備出售M1A2艾布蘭戰車在內總計26億美元的軍武，美國此舉是要透過恢復與台灣的外交關系及加強合作、提供軍事支援，將台灣拉入參與封鎖中國政策的區域內。在美中之間霸權競爭加劇的情況下，美國此舉預計將遭到中國的強烈反對。

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