印太戰略一環 蔡總統：力推台美及台日自由貿易協定

2019-06-13 11:01

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「布魯金斯研究院」（The Brookings Institution）「美日政治學者訪問團」時表示，台灣走向世界的決心不會改變，也期盼與美國、日本兩國一起為世界做出更多的貢獻。

總統表示，非常歡迎「布魯金斯研究院」籌組訪問團來到台灣，從她上任以來，卜睿哲博士每一年都來訪問，去年松田康博教授也率團來總統府交流。

總統說，台灣和美國、日本之間的合作，是「印太戰略」中的一環，而且是一個很重要的安定力量。值得一提的是，從今年開始，日本成為了台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）活動的一員。

總統進一步指出，直到目前，三方已經合辦4場研討會，議題包括打擊公私部門貪瀆、女力經濟賦權、抗藥性結核病計畫、以及網路安全。這些交流合作，相信可以為印太地區的夥伴帶來更大福祉，並強化各領域的關係。

總統說，卜睿哲博士非常關注及支持台美更加深化經貿關係，未來我們會全力推動台美、台日的「自由貿易協定」（FTA），也會更積極申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），希望透過更緊密的合作，加強彼此夥伴關係，也進一步提升印太區域的和平穩定。

總統提到，雖然近年來中國對台灣的打壓力道越來越多、也越來越強，但在今年「世界衛生大會」（WHA）上，不僅是友邦，更有許多理念相近國家為台灣發聲，這代表了台灣在國際上的表現深受肯定。我們也感謝日本和美國的代表在大會上公開支持台灣，日本河野太郎外務大臣更在推特發文，支持台灣參與WHA。

最後，總統表示，台灣走向世界的決心不會改變，也希望與美、日兩國一起為世界做出更多的貢獻，並期待與訪團成員未來有很多機會互相交流意見。

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