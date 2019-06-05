美國無條件支持台灣？卜睿哲提醒此觀點需三思

2019-06-05 14:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）今天表示，美國尋求和台灣發展更堅實的夥伴關係，美國政府之中有非常支持台灣的人，但也有不支持的人；他提醒，台灣有人認為美國會百分之百支持台灣、如同無條件的空頭支票，「他們需要再想想」，台灣必須要謹慎思考自己在美國和中國之間的利益。

卜睿哲今天應台北論壇邀請，以「川普政府對台政策面面觀」為題發表專題演講，也接受觀眾提問。

卜睿哲指出，川普政府的對台政策有積極面也有消極面，正面部分主要在安全合作。他說，台美關係起起伏伏，但目前可說是自艾森豪政府以來最好的狀態，華盛頓和台北政府了解彼此的立場和期待，美國也在外交軍事上給台灣很大的幫助，但相比而言，台美經貿突破卻不多。

卜睿哲說，美國判斷中國想在亞洲削弱美國影響力，因此尋求和台灣之間發展有更深、更廣的防禦關係。他也引述五角大廈最近的戰略報告，清楚指出台灣的重要性；報告提到，一個強壯、繁榮和民主的台灣是美國利益所在，美方尋求和台灣有更堅實的夥伴關係，展現在落實「台灣關係法」上，例如對台防衛承諾是為了確保台灣安全、自信且免於遭受中國威脅。

積極面還包括在美國國安會、國務院與台灣外交部、國安會和總統之間更多互動交流，近年也有不少美國官員訪台。國會中也有長期支持台灣的力量，但同時卜睿哲也坦言，作為一個在國會山莊工作12年的人，目前國會通過的友台法案，「對總統都沒有強制約束力」。

對於美國對台政策未來的影響，卜睿哲直言，即使美中之間走向零和競爭，「台灣自動不會成為受惠一方」，尤其在美中貿易戰之下的經濟層面。卜睿哲建議台灣在經濟、軍事、政治方式「多多幫助自己」，因他擔憂北京在與台灣打交道時，會越來越依賴壓力和恐嚇。

卜睿哲也說，美國政府之中有非常支持台灣的人，但也有不支持的人；他提醒，台灣有人認為美國會百分之百支持台灣、如同無條件的空頭支票，「他們需要再想想」，台灣必須要謹慎思考自己在美國和中國之間的利益。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法