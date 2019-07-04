反駁參與軍備競賽 普廷舉國防花費：請問這樣哪裡有？

2019-07-04 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）4日接受義大利媒體採訪時，駁斥外界指「俄羅斯想參與軍備競賽」的說法，並舉例美國和俄羅斯的國防預算相差甚鉅，「請問這樣哪裡有軍備競賽？」。

根據《RT》報導，普廷4日接受義大利《晚郵報》（Corriere della Sera）記者採訪時聲明，俄羅斯不會捲入軍備競賽，一切費用都用在防禦和保護國家安全。他舉出雙方的國防花費，俄羅斯大約是480億美元（約新台幣1兆4898億元），相較於美國高額的7000億美元（約新台幣21兆7270億元），「請問哪有軍備競賽？我們不會讓自己捲入這樣的競爭中。」

普廷還表示，俄羅斯對裁減軍備協議持開放態度，但美國必須做出回應；達成全面減少軍備控制也是俄國現在正在努力的目標，而且也有意願解決問題，但「美國似乎不願意」。莫斯科去年10月提出簽署關於不允許核戰的聯合聲明，但川普政府並未回覆，還在同月宣布退出冷戰時期的《中程飛彈條約》（INF）。

普廷簽署3日法案，宣布俄羅斯暫停履行《中程飛彈條約》，美國指責俄羅斯的違規行為摧毀歐洲安全的基石，但莫斯科否認美方說法，稱關鍵在美國。《RT》指出，川普在退出《中程飛彈條約》後，一方面在5月提出美、中、俄3方協議的可能性，另一方面卻積極擴張核武，上週還吹噓美國已製造出「他希望永遠不會使用」的全新核武器。

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