俄潛艇失火官方封鎖消息 網傳美俄交火俄方駁斥

2019-07-04 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部近日證實，本月1日一艘潛艇發生嚴重的水下失火意外，爆發的濃煙與毒氣造成14名官兵死亡，但官方除了延遲通報，也拒絕透露相關資訊，這項消息引發國際關注之餘，也傳出一些揣測說法，像是美俄潛艇在水下交火，不過這項說法遭到俄國官方駁斥。

外媒報導指出，俄羅斯海軍一艘從事研究任務的潛艇1日在西北部的母港基地北莫爾斯克（Severomorsk）周邊海域發生水下失火意外，14名官兵因「吸入致命毒氣」當場死亡，不過這項消息遭到官方嚴格管控，早在2日清晨就有特種潛艇失火的報導發出，但隨後卻因「技術原因」不明下線，軍方對相關訊息也三緘其口，拒絕透露潛艇型號、罹難的官兵身份等，更加引發外界好奇。

外媒紛紛引述消息人士指出，雖然官方稱該艘潛艇為「科研潛水器」，但該艘潛艇應該是AS-12級的核動力潛艇，由於牽涉到軍方機密，以及敏感的核能問題，官方才會模糊其詞。此事發生後俄羅斯總統普廷立刻取消所有原定行程活動，並透露14名遇難者有7人是海軍上校，其中兩人更曾獲得「俄羅斯英雄」的稱號，國防部也派出海軍司令前往北莫爾斯克港善後。這些官方反應都引發外界更多揣測。

由於美國副總統彭斯也突然取消既定行程，空軍二號臨時返航白宮，讓外界也猜測這兩件事是否有關聯，以色列的一家軍事情報網站「Debka」更提出，有美國潛艇攔截俄國的核潛艇，雙方發生交火，白宮與克里姆林宮緊急磋商的傳言，但這項說法遭到美俄兩國官方否認，俄羅斯官方更指該項消息就像精神病患在自說自話。

另外，包含紐約時報及華盛頓郵報等美媒也都引述俄國媒體報導稱，該艘潛艇是一艘間諜潛艇，與俄國國防部負責海底情報蒐集的單位有關，並負責繪製海圖和監視深海活動等敏感任務。

在PTT上更有網友指出，除了普廷取消原定計劃及美國副總統被白宮緊急召回，中國交通部也將馬六甲海峽保安等級提升為最高的3級，讓網友揣測，直呼「今天是不是差點要打第三次世界大戰？」網友也紛紛留言指出「為什麼一艘潛艦裡面會有七個上校？」、「21顆花同時在船上，感覺就不尋常」、「就不要發現背後中國在搞鬼」等。

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