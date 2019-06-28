G20峰會 川普當面要普廷「不要干涉選舉！」

2019-06-28 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕20集團（G20）峰會今（28）日於大阪揭開序幕，美國總統川普（Donald Trump）會晤俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin），期間川普微笑地向對方表示：「不要干涉（2020美國總統）選舉。」

綜合外媒報導，G20今日開幕，川普和普廷下午舉行會談，這是在去年芬蘭赫爾辛基的「雙普會」後，2人首度見面。期間有記者提問：「川普會不會警告俄羅斯不要再干涉美國民主進程和2020的總統大選」，川普回答「當然會」，便轉頭以開玩笑的口吻對著普廷說：「不要干涉選舉。」並指著普廷把剛剛的話重複了1次，普廷也笑了出來。

川普表示，他和普廷的關係非常好，這樣的關係會產生許多積極正面的作用。白宮表示，雙方都同意繼續討論「21世紀軍備控制模式」，川普提議加入中國；他們還討論了伊朗、敘利亞、委內瑞拉和烏克蘭的局勢，不過在這4個問題上，美、俄的立場都是對立的。另針對上週伊朗擊落美國無人機，川普強調，他並不急於緩解德黑蘭的緊張局勢。

根據特別檢察官穆勒公布的調查報告，俄羅斯被指在2016年美國總統選舉（通俄門）做出一系列操作干預的行動，美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）還曾呼籲川普向俄羅斯或任何對手發出警訊：「干涉美國選舉要付出代價」；川普一直非常重視與普廷建立密切關係，白宮卻增加對俄國政府的制裁和壓力。《CNN》報導指出，美、俄2國關係面臨冷戰後的新低點，以川普的觀點，他認為是民主黨和調查人員的錯。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法