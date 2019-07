想和習近平說什麼？ 英國外相：容許香港奉行不同制度

2019-07-02 17:54

〔即時新聞/綜合報導〕為抗議香港政府對近期幾次大規模遊行的訴求充耳不聞,示威者昨日(1)晚間占領立法會,不過佔領行動僅3個小時便遭警方強勢清場。英國外交大臣韓特(Jeremy Hunt)今對香港示威者爭取自由致上深切的同情。當被問到會向中國國家主席習近平傳達什麼訊息時,韓特表示,中國應尊重香港的獨特性,他促請中方,容許香港奉行不同制度以及基本民主的自由。

針對昨日在香港發生的抗爭活動,韓特在當地1日晚間接受英國《天空電視台》(Sky News)訪問時,向爭取自由的香港示威者致上深切的同情(My heart goes out to people do have to go out to fight for their freedom)。韓特表示,他不接受暴力,「但我理解他們對於香港正在發生的變化感到擔憂」。

韓特表示,非常希望香港不會發生任何變化來破壞《中英聯合聲明》的法律效力。韓特表示:「我們支持聯合聲明的承諾,我們支持奉行自由,我們支持香港人。」

當韓特被問到「如果有機會和習近平對話的話,會傳達哪些訊息」?韓特表示,中國應該尊重香港的獨特性,他促請中方,「容許香港奉行不同制度,容許香港基本民主的自由」。

根據英國《衛報》的報導,韓特表示,「在7月1日這個紀念日,英國堅定不移地支持香港及其自由。」,雖然不接受任何暴力的行為,「但港人和平抗議的權利必須受到法律的保障,正如今天數十萬勇敢的人所表現得那樣。」

英國的外交官擔心,香港當局會利用暴力作為嚴懲示威者的藉口,包括港府可能重新推進目前暫緩的《逃犯條例》。該報導指出,英國一直在檯面下向中國要求完全放棄該法案。

