香港七一民怨沸騰 吳釗燮：顯示一國兩制是謊言

2019-07-02 10:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕香港「反送中條例」抗爭者昨晚占領立法會，警方在今天凌晨以催淚瓦斯驅離群眾。外交部長吳釗燮表示，在香港主權移交22週年之際，港民卻民怨沸騰、沮喪憤怒，顯然「中共政權的一國兩制不過就是謊言」，吳釗燮並敦促國際社會支持人民爭取自由與民主選舉。

香港昨逢7月1日主權移交22周年，市民因港府未正面回應「撤回逃犯條例」相關訴求，再度發起「反送中」大遊行。抗爭者並持續包圍立法會長達數小時，直至晚上9點左右，立法會內所有警員突然全部撤退，示威民眾見成功逼退警方，立即衝進立法會。

然而警方消失一陣之後，又於清晨以驅離暴徒名義，施以催淚瓦斯等手段清場，隨後特首林鄭月娥於凌晨4點開記者會，宣佈這些人是「極暴力」將嚴辦，並表示當局將追究到底，強調不會有官員因此下台。已有觀察者指控警港府設下「空城計」陷阱誘民眾入局，且把所有究責都推給示威民眾，直罵「下三濫」手段。

外交部長吳釗燮昨天深夜透過外交部推特表示，在香港主權移交22週年之際，港民卻民怨沸騰、沮喪憤怒，顯然「中共政權的一國兩制不過就是謊言」，吳釗燮並敦促國際社會支持為了爭取自由與民主選舉奮鬥的人民。

外交部副發言人歐江安今天在例會上表示，外交部長吳釗燮五度親自發言支持香港，這是外交部關注香港局勢，部長親自表達對於香港人民爭取自由民主的堅定支持。（10:45更新）

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