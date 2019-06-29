維族、藏人、港人集聚大阪G20 抗議中國迫害人權

2019-06-29 01:09

〔駐日特派員林翠儀／大阪28日報導〕維吾爾族人權領袖熱比婭、香港前民族黨黨魁陳浩天和西藏、中國民運人士等50多名人權運動人士，28日在日本大阪街頭集合，利用G20大阪高峰會召開期間向各國領袖喊話，希望各國重視中國對維吾爾、蒙古、西藏、香港等地的人權迫害和對台灣的干預等問題。他們預定29日G20峰會最後一天的機會，在大阪舉辦抗議遊行。

熱比婭在接受台媒訪問時表示，她這次來到日本就是要向G20的領袖反應維族遭到中國人權迫害問題，除了28日下午在大阪市內召開記者會，日本維吾爾協會也派了該會理事Afumetto Retepu代表進入G20的會場直接傳達他們的心聲。

Afumetto Retepus在G20接受訪問時表示，日本很有多維族僑民，他們在兩三年內都無法與家人取得連繫，他們的家人可能遭到監禁生死不明，所以希望藉由G20召開的機會，向全世界呈現維族的遭遇。

香港前民族黨黨魁陳浩天今天也特別從香港飛來日本與熱比婭等人會合，他在街頭上的談話強調「香港人不是中國人、香港不是中國」。陳浩天接受訪問時表示，強調是要向各國表明立場，位處最前線的香港跟民主自由世界站在同一陣線。

對於日本首相安倍晉三27日和中國國家主席習近平會談時，在未直接明指維族與香港等問題的情況下，提及對人權和法治的尊重，陳浩天表示感謝安倍的發言，也希望英國能聲張正義，不要再度出賣香港。

陳浩天也談到募款登報抗議「反送中條例」的立場，他表示，登報費用是由網友主動募款，在一天不到的時間就募得了600萬港幣（約合台幣2416萬元），目前廣告已在歐美日台多國的數家媒體刊登。

一位特別從香港飛到日本參加抗議活動的羅先生表示，「逃犯條例」一旦通過，香港和中國就沒有什麼差別了。

這場街頭的聲明活動共有50多人參加，吸引路人圍觀，採訪的日本和國際媒體也超過30家以上，其中還包括中國官媒，活動期間還不明的中國人團體拿著小型五星旗在附近招搖試圖鬧場。

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