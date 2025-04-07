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    台鐵新票價6/23上路 平均漲幅26.8％

    台鐵票價平均漲幅26.8％，已獲行政院審議通過，預計6月23日上路。（資料照，記者吳亮儀攝）

    台鐵票價平均漲幅26.8％，已獲行政院審議通過，預計6月23日上路。（資料照，記者吳亮儀攝）

    2025/04/07 10:37

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵票價30年凍漲，平均漲幅26.8％的票價費率調整方案。交通部政務次長、台鐵公司代理董事長伍勝園今（7日）表示，已獲行政院審議通過，新票價預計6月23日上路。

    交通部2月21日通過台鐵公司票價費率調整方案，整體平均漲幅約26.8％。新的費率根據各種列車而有不同的運價，越長距離費率越低。根據新的票價調整計算，自強號方面，台北到台中將漲為501元、台北到新竹從177元漲至253元、台北到花蓮從440元漲到583元、台北到新左營從824元漲至975元；若以區間車來說，台北到板橋從15元漲到22元、台北到新竹從114元漲至163元。

    立法院交通委員會今天審查台鐵相關修法草案及質詢。伍勝園表示，票價調整方案已獲行政院核定，新票價預計6月23日上路。

    立委廖先翔表示，他支持合理調漲票價，經濟弱勢者若有困難則應透過社會福利方式解決困境，而不是以此為由凍漲票價讓公共運輸品質無法提升，但如今全球經貿劇烈波動，若國內經濟、就業出現困難，台鐵應審慎考慮社會觀感，採逐年調漲票價，而不是一次就拉高26.8％。

    伍勝園說明，漲幅採遞遠遞減原則，而以影響最大的短程來說，較常搭乘台鐵的族群多使用TPASS，不會受到票價調漲影響；此外，以台北到板橋為例，僅增加7元，調漲後票價還是比公車、捷運便宜，調漲方案有顧慮到社會接受程度。

    交通部政務次長伍勝園7日表示，台鐵新票價6月23日上路。（記者方賓照攝）

    交通部政務次長伍勝園7日表示，台鐵新票價6月23日上路。（記者方賓照攝）

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