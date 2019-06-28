沖繩動物園猴子「越獄」內幕曝光！竟是自己拿鑰匙開鎖逃出...

2019-06-28 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩市的「沖繩兒童王國動物園」昨（27日）驚傳猴子集體脫籠逃跑事件，14隻猴子逃逸無蹤，園方緊急關閉動物園，出動百餘人抓捕，昨上午抓到2隻、下午2隻主動歸案，今（28日）又抓回3隻，目前仍有7隻在逃，而猴子逃跑原因曝光，竟是飼育員忘了把鑰匙收起來，猴子開鎖「逃獄」成功。

綜合日媒報導，昨上午10點許左右，日本沖繩「沖繩兒童王國動物園」驚傳14隻屋久島猿（日本獼猴亞種）從脫逃，園方發現後立刻緊急休園，除了向遊客與居民致上歉意外，警消也出動百餘人協助抓捕猴子，園方表示，在找回所有猴子之前，園區將會持續關閉。

相關人員在昨上午抓到2隻，下午又有2隻主動回籠，今上午又陸續使用誘捕及麻墜槍等方式抓回3隻猴子，目前仍有7隻「在逃」；而猴子逃亡內幕也曝光，竟是飼育員把鑰匙掛在籠外暫離，等到1小時後回來時，發現已經鎖已經打開「猴去籠空」，動物園事務局長對外致歉表示：「猴子太聰明了，牠們拿走了鑰匙，開鎖逃出。」

該動物園一名職員表示：「這是10年來從未發生過的事。」另一名職員則指出，屋久島猿有群體生活的習性，因此只要1隻行動，按理來說其他猴子也會跟隨，「雖然性格強勢，不過牠們不會主動攻擊人。」要民眾不需過度恐慌。

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