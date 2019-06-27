梅伊下台前拚政績 英國2050淨零碳排放目標寫入法律

2019-06-27 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相梅伊力拚下台前留下一些政績，推動修法在2050年前達到淨零碳排放（net zero carbon emissions），法案今（27）日過關，使英國成為第1個將淨零碳排放寫入法律的G7國家。

《路透》報導，即將離任的梅伊12日在國會推動修法，表示該目標需要極大努力及才能達成，但這些計畫對為了子孫後代而保護地球至關重要。英國將需要為達成這個目標做出巨大改變，例如採用更多的可再生能源發電、在2035年前逐步淘汰新的汽油車和柴油車，以及減少20%的牛肉和羊肉消費量。

英國能源和清潔增長部長斯基德莫爾（Chris Skidmore）說，「英國開啟了工業革命，推動全球經濟增長，但也助長了（碳）排放量增加」。他說，「今天，我們再次領導世界，成為第一個將在2050年前達到把碳排放降至淨零寫入法律的主要經濟體」。

今年曾發起數週公民不服從抗議的氣候組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）認為，英國政府的新目標仍然不足，並希望在2025年達到淨零碳排放目標。

自1990年以來，英國的溫室氣體排放量減少了43.5%，主要原因是風力和太陽能等可再生能源快速增長，以及遠離重汙染的燃煤電廠。

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