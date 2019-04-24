窮國難翻身！ 史丹佛研究：全球暖化加劇經濟不平等

2019-04-24 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕氣候變遷會造成經濟支出增加與人員傷亡，但這全球性現象帶來的損害並非公平分布，氣溫上升加速了富裕國家的經濟成長，減緩貧窮國家發展。

美國史丹佛大學（Stanford University）地球科學教授迪芬堡（Noah S. Diffenbaugh）22日於《美國國家科學院院刊》（PNAS）上發表論文，說明近一個世紀以來，地球均溫已上升約1度，造成部分地區農作物產量下降與加速疾病蔓延，進而增加疾病傷亡人數，尤其對赤道地區的相對貧窮國家，該現象會更明顯，如果沒有全球暖化，這些國家的經濟會額外成長24%，不過因為影響經濟成長的層面過多，預測的數據具不確定性。

部分國家則因全球暖化提升發展速度，如全球碳排量最多的前19個國家，平均經濟成長率為13%。整體來說，國家平均溫度越接近13度，經濟發展越好，因為該溫度使人體較健康，提高工作效率，也拉高作物產量，而均溫偏低的國家通常較為富裕，便能因此受惠。

富有的人本身容易增加財富，相對貧困的人則相反，而全球暖化更加劇了此現象發展。

應負較多責任的高碳排量國家，如美國、印度、中國等反而因此加速經濟成長，所以國際氣候高峰會中才會要求這些國家限制碳排放量，或為損害付出賠償，不過目前仍是由碳排量少的國家承擔較多損失。

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