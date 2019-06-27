反送中》便衣港警煽動民眾遭識破 狂敲鐵門狼狽逃回警總

2019-06-27 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中行動持續延燒，民陣在20國集團（G20）前夕，26日晚間在中環愛丁堡廣場發起集會，重申港人對自由民主的追求堅持。集會結束後，3000名示威民眾轉往包圍灣仔警察總部，期間一名警員疑似混入民眾中，煽動民眾衝進總部大樓，這名港警的身分曝光後，遭到民眾包圍，最後逃進警察總部內。事後香港警方辯稱是謠言，該名警察當時正在回總部上班途中，遭到多名示威者蓄意阻撓，但多數網友不相信港警的說法。

綜合媒體報導，26日晚間11時左右，該名便衣警察被網友指控他假扮示威者衝進警察總部，後來身分被識破，遭到示威者追趕、包圍，他衝上警總軍器廠街1號正門的電梯，躲到2樓的平台上，但因當時平台已拉下鐵門，無法進入警總，他只能拍打鐵門，要求同事開門。當時眾多媒體記者圍住他拍照，他突然拿起身旁的「交通錐」和「水刮」，但意義不明。立法會議員譚文豪及楊岳橋與他交涉，他承認自己為警員，之後他在其他警察保護下，安全進入警總。

香港警方今天上午發表聲明指出，網路謠傳1名便衣警員假扮成示威者，並用鋤頭嘗試打開警察總部鐵閘及煽動示威者作出衝擊行為，警方澄清以上指控全屬虛構，該名警務人員當時正在回署上班途中，但行至警察總部外時突然被多名示威者蓄意阻撓。該員於是走到灣仔警署報案室平台入口，但示威者再開始擁上，於是他拿起地上的雪糕筒及清潔水撥作防衛，最後由其他警員協助下返回警署。港警強調，警方對有人再次故意散布謠言感到極度遺憾，並予以嚴厲譴責。

香港網友對於港警的澄清不以為然，「謠你老母」、「人唔笑，狗都吠」、「還以為是假新聞，文字這樣肉麻」、「是不是應該要學會如何寫稿，好多破綻啊」、「你們演員訓練班的導師不行啊」、「講大話已成為警察的風土病」、「真相永遠變謠言，是你們先做得出」、「越描越黑」。

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