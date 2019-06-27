馬拉松式請願 反送中寄望G20

2019-06-27

〔編譯張沛元、記者楊淳卉／綜合報導〕香港「反送中」人士廿六日發起向廿國集團（G20）大阪高峰會與會國遞交請願書的馬拉松式陳情運動，敦促各國趁本週末G20峰會期間，就撤回「逃犯條例」修訂案向中國國家主席習近平施壓；逾萬名抗議人士當晚還在中環集會，藉此在G20峰會前，向全世界重申反送中訴求。

要撤法 逾萬人坐滿中環

估計至少有萬人出席廿六日晚間八到九時在中環愛丁堡廣場舉行的「撤回惡法、還我自由」集會，身穿黑衣的群眾不但坐滿廣場，人潮還外溢到廣場旁的龍和道與香港國際金融中心商場（IFC）一帶。這場由香港泛民主派團體「民間人權陣線」（民陣）發起的集會，是要藉由國際力量向中國施壓，重申包括撤回送中惡法與香港特首林鄭月娥下台在內的五大訴求。與會學生告訴在場媒體，集會結束後也許會留在原地過夜，甚至暗示可能會爆發衝突，但強調一切將視情勢而定。

同日一早，希望藉G20峰會維繫全球關注的反送中抗爭人士，展開向峰會與會各國駐港官方機構遞交請願信的馬拉松式請願行動，敦促各國能在峰會上就香港反送中向習近平施壓，約一千五百人共襄盛舉。群眾在中環遮打花園集合後，先前往美國領事館、歐盟辦事處與英國領事館，之後兵分多路，分別前往義大利、澳洲、日本、德國、加拿大、印度等國領事館遞交請願信。

不過，並非所有外國駐港機構都收下請願信，已知印度、印尼與俄羅斯領事館無人出面。主辦單位早已擬妥請願信，並翻譯成日、韓、德、法、西等多國語言，主旨為向各國闡述逃犯條例修訂引發爭議的脈絡，以及北京當局侵蝕香港民主自由的現況，促請各國在G20峰會施壓中國，並表態關注香港。

此外，香港網友也將從廿七日至廿九日在知名國際媒體刊登公開信，包括英國金融時報頭版、美國紐約時報頭版，和日本時報第二版，敦請G20和各國關注逃犯條例修訂爭議，並向各國政府傳達港人的憂慮。

民進黨將研議擴大聲援

民進黨主席卓榮泰廿六日也在中常會上指出，在北京當局干涉下，香港的自由、民主、法治不斷被壓縮，不僅特首普選遙遙無期，人權更是每況愈下；所謂的「一國兩制、港人治港」，終究只是一場騙局。他請相關部門研議擴大聲援香港的做法，「如果今天我們沒有站出來聲援香港，今天的香港就會成為明日的台灣」，並強調明年總統大選是一場「抗中保台」的保衛戰，面對紅色滲透及中國統戰日益嚴重的威脅，呼籲國人要處處提高警覺心，團結一致。

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