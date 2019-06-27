反送中》 G20峰會前 香港警民對峙一整夜

2019-06-27 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕G20峰會即將於明天在日本大阪舉行，為爭取更多國際間的關注，香港逾萬民眾昨天晚間再度穿黑衣上街，對香港政府修訂《逃犯條例》表達反對立場，整場活動在中環愛丁堡廣場集結後，包圍灣仔警察總部，民眾重申撤回條例修訂案、612暴動定性、特首林鄭月娥下台等訴求，警方今天凌晨3點半即展開清場，鎮暴警察直衝群眾逼退，至5點多，現場已剩下不多的民眾被警方包圍住。

綜合媒體報導，G20大阪峰會即將於本月28~29日舉行，香港民眾《反送中》抗爭持續，繼日前兩場百萬人以上街遊行之後，為爭取更多國際支持，民間人權陣線（民陣）再發起「不合作運動」，昨天白天即有數千民眾兵分19路，同時前往除中國以外的19國G20駐港領事館請願、遞交陳情書，而有16個國家派人接收陳情書，這是香港第一次有這種針對多間使領館的遊行。

昨晚，大量穿黑衣民眾在中環愛丁堡廣場集結，人數眾多，主辦單位未統計人數，但目擊估算至少有逾萬人，抗議群眾一度擠到駐港解放軍總部附近路段。警方封鎖部分車道，以容納更多的抗議民眾。

民陣以多種語言宣讀聲明，控訴中國政府違反當年《中英聯合聲明》承諾，讓香港「一國兩制」和「高度自治」，促請各國領袖在G20峰會為香港發聲。

抗議民眾約是晚上10點半左右往灣仔警察總部，民眾還拆走警總招牌、用鐵馬堵塞警總後門，警方封鎖周邊警戒，直到今天凌晨3點半左右，大批鎮暴警察衝出警署，展開清場，抗議民眾也後退，退守到附近街道，警方緊接在後，並快速拆除警署多的障礙物。

約凌晨5點左右，警方逼退抗議者退守到近修頓球場，將他們包圍，要求脫去口罩、投降及登記。

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