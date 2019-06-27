反送中》數千港人圍警總 高掛「釋放義士」布條

2019-06-27 00:02

首次上稿 26日 23:50

更新時間 27日 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕G20峰會登場在即，上萬港人今晚8點在中環愛丁堡廣場舉行「G20 Free Hong Kong」集會，向國際宣告香港人對自由民主的追求堅持。港媒報導，集會結束後，有數以千計的示威者轉而包圍警察總部表達訴求。

綜合香港媒體報導，晚上10點集會結束後，在多個組織號召下，數以千計的示威者轉往包圍灣仔警察總部，並高呼「香港警察，知法犯法」、「釋放盧偉聰」等口號，要求與警務處長盧偉聰對話。根據現場的畫面顯示，示威者們多戴上口罩，身穿黑衣。

對此，警察總部已關上玻璃門及閘門，而總部內，佩有盾牌的警員以及速龍小隊正在整隊。警方要求示威者不要妨礙警總人員出入。根據「立場新聞」報導，警總外的示威者與警員有發生零星衝突。

消息指出，示威者已將警察總部外的軍器廠街擠得水洩不通。有示威者將鐵馬堆在警察總部正門，有人將狗糧倒在門外，也有人在警察總部的牆上噴漆。

晚間11點許，示威者在大樓外掛上「釋放義士」的布條，全場歡聲雷動，高呼「釋放義士」。當有便衣警察要上前拆除布條時，示威者便發出不平之鳴，並朝便衣警察扔擲雞蛋。最新消息指出，該名員警已退回警總。

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