反送中》G20前夕萬人集會、多國語宣言 港人籲國際支持護自由

2019-06-26 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中行動持續延燒，民間人權陣線趁G20峰會28日登場前，今天（26日）晚間8點在中環愛丁堡廣場舉行「G20 Free Hong Kong」集會，向國際宣告香港人對自由民主的追求堅持。另外，有網友呼籲集會結束後，發動「兄弟爬山 三路攻頂」行動，詳情尚未公布。

綜合港媒報導，現場人潮擁擠，愛丁堡廣場坐滿集會者，且不斷向外延伸，估計已達萬人，大會稱人數已超越預期，呼籲現場參加者沿金鐘方向移動，讓更多在中環的民眾可前往廣場集會。因道路情況，目前愛丁堡廣場和郵政總局對出龍和道4線全封。

集會開始後，多名反送中人士上台發表談話，其中，香港教育大學國際教育學系客席講師黃偉國表示，在此次反《逃犯條例》修訂運動中，香港市民的自發及組織力，向國際示範了何謂「民間外交」，讓香港不單是中方所稱的「中國內政」。

報導指出，晚間9點起，大會開始以英文、日文、印尼文、西班牙文、國語、台語、法文、德文、韓文等語言讀出集會宣言，盼能爭取國際社會關注。

接著，民陣召集人岑子傑重申訴求，包括撤回《逃犯條例》修訂草案、撤回遊行暴動定性等，另外也希望中國國家主席習近平能在G20峰會，針對香港是否值得民主一事給出回答。

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