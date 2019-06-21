反送中》羅冠聰籲台灣人：一起團結捍衛民主自由

2019-06-21 19:11

〔記者彭琬馨／台北報導〕為讓民眾更了解香港在中國一國兩制下面臨的社會變動，相關團體今天舉辦「爭取民主之路 一國兩制下的香港」系列電影首映記者會。出席記者會的前香港立法會議員羅冠聰說，台灣應該多認識香港現狀，因為香港「可能代表台灣未來的危機」，他並說，現階段香港人很團結，因為港人明確意識到再不反抗、未來就沒有機會，他並向台灣人喊話，希望「台灣人也能一起團結，與周邊信仰民主自由的朋友一起努力」。

香港政府強行推動《逃犯條例》，在香港引發上百萬人上街抗議，更有諸多店家、學生停業罷課，以示反對，示威過程中香港警方以催淚彈、胡椒水等武力驅離民眾，事件引發國際社會關注，中國在香港施行的一國兩制並遭外界質疑已經倒退失敗。相關團體今天起舉辦香港主題電影展，播放包含《傘上：遍地開花》、 《對倒》、《亂世備忘》、《地厚天高》與《十年》在內的5部香港電影。

出席記者會的前銅鑼灣書店店長林榮基說，有部分台灣人應和中國在香港推行的一國兩制，他認為台灣人應多多了解香港實際的情況。林榮基並說，台灣明年的總統大選「有一個很大的危機」，盼能透過電影的播放，讓更多人了解一國兩制下香港的實際情況，也讓港台能有更多交流。

香港前立法會議員羅冠聰則說，香港在九七年回歸中國的初衷是希望能透過香港的制度，帶領中國慢慢走向自由開放，但如今卻完全相反，「一國兩制對許多香港人而言，是謊言與失敗」。

羅冠聰並說，香港與台灣共同面對中共政權的壓迫與滲透，在香港發生的事情，未來就有可能在台灣發生，「我們同樣在面對把自由民主與人權剝奪的政權」。他說，台灣是世界民主標竿，經歷過很多民主化過程，也經歷過和平政黨交替，這是重要的民主指標，凸顯民主多元自由的可貴。羅冠聰並向台灣人喊話，香港人團結一致希望能打勝仗，呼籲台灣人也要團結，「站出來捍衛我們共同堅信的信念」。

記者會也邀請陸委會副主委邱垂正、民進黨立委尤美女與多位關注香港議題的人權代表。

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