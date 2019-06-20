反送中》港府迴避民間訴求 陸委會籲儘速撤回勿以拖待變

2019-06-20 18:26

〔記者呂伊萱／台北報導〕港府雖停止推動《逃犯條例》修法，但因迴避民間訴求，不合作運動將升級。陸委會今天表示，希望港府真心傾聽民意，儘速撤回逃犯條例，以安民心，切勿以拖待變，重蹈覆轍。

港府推動《逃犯條例》修法，引發200萬人上街抗議後，仍未正面回應港人「撤回修例」等訴求。香港民間與大專學界向失去港人認同的特首林鄭月娥發出最後通牒，要求在今（20）下午5點前回應4大訴求，包括撤回修法、收回612暴動定性、撤銷被捕市民檢控、追究警察濫用暴力。

若特區政府不回應，民間與大專學界說，將會發起包圍政總、禮賓府、警總；罷工罷市罷課；不合作運動及堵路等連串升級行動。

陸委會副主委邱垂正今在例會回應詢問表示，陸委會密切關注最新動，看到林鄭月娥因修訂「逃犯條例」引發社會極大不安、向香港市民道歉，也看到香港內部對於特首拒絕正面回應民眾訴求感到非常不滿。

邱垂正重申，我方立場是，該修法嚴重威脅人權、自由與安全，這也是港人與國際社會與海內外華人共同反對主因。另方面，我方也堅定反對將台港司法互助問題納入「一中框架」處理，呼籲港府真心傾聽民意，儘速撤回逃犯條例，以安民心，切勿以拖待變，重蹈覆轍。

而關於台港司法互助推動進度？邱垂正回應，我國去年實施「國際刑事司法互助法」，港澳事宜都可以依法處理；但我方曾先後提出三次司法互助請求，港府都沒有回應。邱垂正說，只要港府能務實回應，對於釐清個案和管轄權應有很大幫助。陸委會再度呼籲港府，正面看待各方建議，讓雙方從根本解決問題。

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