不禁止中國進入菲律賓海域 杜特蒂：會容忍

2019-06-26 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕1艘菲律賓船隻於9日，在菲國稱擁有主權的海域被中國船隻撞沉，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）傾向與中國保持友好關係，24日表示之後不會禁止中國船隻繼續進入菲國海域，菲律賓總統府發言人昨（25日）解釋，這是為兩國友好做出的容忍。

本月9日1艘菲律賓船隻於南海海域沉沒，菲國表示，中國船隻撞沉菲律賓船隻後肇事逃逸，對落水的22名船員置之不理，隨後才被越南籍漁船救起；中國表示，中方船隻碰到菲國船隻後，使船尾入水，雖然想要出手救援，但當時擔心被在場的菲籍船隻圍困，所以在旁等到確認船員被救起後才離開。

杜特蒂17日表示，這只是一起海事事件，希望外界不要過度解讀，中國20日呼籲連合調查此事，菲國官方22日宣布，將與中國組成聯合調查小組，包含兩國各1名成員，以及3名第三方公正人士，共同釐清真相。

杜特蒂24日說明，不會因這起事件禁止中國船隻進入菲律賓自稱擁有主權的南海海域，也不認為中國會允許菲律賓宣布禁止，且指出中菲兩國是朋友，有相同的觀點，不應該發生衝突。菲律賓總統府發言人昨日解釋，菲律賓不是真的允許中國進入菲國專屬經濟海域，這比較像是容忍，為了維持友好關係而做出的讓步，而且中國也宣稱在南海擁有歷史上的權利。

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