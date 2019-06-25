罵習近平 菲前外長遭拒入港、副總統聲援反被批「呆子」

2019-06-25 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓前外交部長羅薩里奧（Albert del Rosario）及前監察使莫拉萊斯（Conchita Carpio-Morales）和菲國漁民，3月間曾向國際刑事法院指控中方推動「掌控南海的有系統計畫」，犯下反人道罪，兩人提出指控後，先後遭香港拒絕入境，不料菲國外交部事後卻宣布將取消所有前外交官的禮遇外交護照，對於副總統羅貝多（Leni Robredo）提出質疑，外交部長洛欽（Teodoro Locsin）更用「呆子」、有人可以給她個大腦等來回嗆羅貝多。

羅薩里奧及莫拉萊斯和菲國漁民，曾批評北京對南海的主權聲索，指控中國國家主席習近平犯下「危害人類罪」，羅薩里奧日前還就中菲漁船碰撞事故指北京「不能相信」，結果莫拉萊斯5月要入境香港時遭拒，理由是被視為「安全威脅」；羅薩里奧在本月21日一樣無法入境香港，移民當局則未告知拒絕他入境的理由。

不料就在羅薩里奧遭香港拒絕入境的隔天，菲律賓外交部竟宣布，將取消發放給所有前外長和前大使的禮遇外交護照，羅薩里奧及副總統羅貝多均對此提出質疑，羅沙里歐指他的外交護照上有菲律賓共和國的圖章，「不尊重護照持有人就是不尊重這個共和國」，羅貝多也質疑，當局的反應竟然不是捍衛自家的公民，反而將責任歸咎於個人。

但外交部長洛欽卻回嗆羅貝多「呆子」，並稱取消所有禮遇外交護照，是因不想只針對羅薩里奧一個人，還酸羅貝多「有人可以好心給她個大腦嗎？」不過在相隔不到1小時後，洛欽又在推特發文稱並非故意不尊重，「但有些事情需要一定程度的研究和思考，下次請來問我。」

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