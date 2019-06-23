啤酒遭哄價5倍轉售海撈！ 修道院反制：架網站自己賣

2019-06-23 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕聖西斯篤修道院（St Sixtus abbey）酒廠，是比利時其中一間擁有宗教認證的啤酒生產地，這家修道院去年發現，自家啤酒在荷蘭超市以5倍價格轉售，修士們為維護「生意道德」，開始架設啤酒網站，讓買家以「合理」的價格買到醇馥幽郁的啤酒。

綜合外媒報導，聖西斯篤修道院的酒廠西弗萊特倫（Westvleteren）是國際特拉普協會（ITA）認證的啤酒生產商之一，全國獲認證的只有14家。

每箱Westvleteren啤酒價錢為45歐元（約新台幣1575元），每瓶約1.8歐元（約新台幣64元），每次限購2箱，買家需先打電話預定，再到修道院取貨。

啤酒買家限於「私人客戶」，還被規定不得轉售，不過，這家修道院去年發現，自家啤酒在荷蘭超市以9歐元（約新台幣318元）轉售，超市還存放7200瓶在倉庫。

對此，修士戈德弗里德（Godfried）說，「這真的讓我們大開眼界，因為這個問題非常嚴重，這家公司能買下這麼多的啤酒，讓我們感到不安。」

修道院向路透表示，5倍價還算有良心，杜拜1瓶自家啤酒可賣到300美元（約新台幣9500元）。ITA表示，啤酒生產過程會經由修道院監督、釀造，修士不得出售以獲取利潤。

為了避免啤酒被轉賣，聖西斯篤修道院開始改變賣酒方式，在網路上設置「預訂系統」，買家必須上網註冊，提供個人資訊，像是住家地址和車牌號碼等，才得以購買。

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