巴黎市中心老公寓大火 已知3死28人輕重傷

2019-06-22 18:31

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎市中心當地時間今日清晨5點（台灣時間上午11點）左右一間公寓發生火災，已有3人喪命，另有1人重傷及27人遭濃煙嗆傷。

綜合外媒報導，起火的公寓位在巴黎第11區內穆爾街（rue de Nemours），是一棟約有40至50年屋齡的老公寓。消防隊長盧安捷（Florian Lointier）指出，火勢從6樓開始，迅速蔓延至樓梯間，公寓的餐館、澡堂也都難以倖免。

約有200名消防人員到現場滅火，花了將近4小時才終於控制住火勢，目前仍不清楚起火原因。這場大火造成3人死亡，其中1人從公寓6樓跳出後不幸身亡。另造成1人重傷，27人被濃煙嗆傷。

附近居民卡里亞蒂（Jérôme Cariati）表示，「當時我們都還在睡夢中，忽然聞到濃煙，我打開窗戶，街上已經有一輛消防車，我們看到公寓冒出陣陣濃煙，接著是尖叫聲，非常吵雜。」

Nos équipes sont pleinement mobilisées aux côtés des @PompiersParis et @samudeparis pour prendre en charge les blessés et les impliqués. Nous procédons à plusieurs évacuations sanitaires, un centre d’accueil des impliqués est établi #incendie #nemours pic.twitter.com/ctzEGGMRGh — Protec Paris Seine （@PCParisSeine） 2019年6月22日

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