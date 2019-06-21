嚇人！英外交部亞太事務大臣 當眾對女抗議者施暴

2019-06-21 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕英國外交部亞太事務國務大臣兼國會議員菲爾德（Mark Field），昨（20日）出席一場活動時，竟在眾目睽睽之下對和平抗議的女性施暴，影片流出後讓英國譁然，在野黨議員則呼籲菲爾德下台負責。

從現場影片可以看到，當時綠色和平組織一名身穿紅色洋裝的女子走過菲爾德身旁，菲爾德竟迅速從座位站起並出手將她壓到牆邊，任由女子怎麼掙扎都無法擺脫，接著菲爾德便掐著女子的後頸推著她往前走離開會場。

據《CNN》報導，菲爾德事後解釋，由於現場沒有任何保安，而且他那一瞬間真的很擔心女子身上可能有武器，所以他才會牢牢地抓住抗議人士。菲爾德說，他對此深感歉意並向該名女子道歉，但當時他的確覺得有必要果斷採取行動。

工黨國會議員巴特勒（Dawn Butler）看到影片後，怒斥「這實在太可怕了」，巴特勒認為菲爾德已犯下攻擊罪嫌，必須立刻停職或開除。工黨另一位國會議員安東尼亞齊（Tonia Antoniazzi）則表示，不管順序如何，菲爾德都應該辭職並被逮捕。

菲爾德對此回應，由於在野黨議員紛紛要求他下台，目前他已向內閣辦公室提請調查自己的行為。

相關影片請見：

Mark Field should resign and be arrested. I don’t care in what order.



No one who reacts like this to a peaceful protest should be sitting in our parliament. pic.twitter.com/cDqi7E5YnY — Tonia Antoniazzi MP （@ToniaAntoniazzi） 2019年6月20日

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