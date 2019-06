嚇人！英外交部亞太事務大臣 當眾對女抗議者施暴

2019-06-21 16:41

〔即時新聞/綜合報導〕英國外交部亞太事務國務大臣兼國會議員菲爾德(Mark Field),昨(20日)出席一場活動時,竟在眾目睽睽之下對和平抗議的女性施暴,影片流出後讓英國譁然,在野黨議員則呼籲菲爾德下台負責。

從現場影片可以看到,當時綠色和平組織一名身穿紅色洋裝的女子走過菲爾德身旁,菲爾德竟迅速從座位站起並出手將她壓到牆邊,任由女子怎麼掙扎都無法擺脫,接著菲爾德便掐著女子的後頸推著她往前走離開會場。

據《CNN》報導,菲爾德事後解釋,由於現場沒有任何保安,而且他那一瞬間真的很擔心女子身上可能有武器,所以他才會牢牢地抓住抗議人士。菲爾德說,他對此深感歉意並向該名女子道歉,但當時他的確覺得有必要果斷採取行動。

工黨國會議員巴特勒(Dawn Butler)看到影片後,怒斥「這實在太可怕了」,巴特勒認為菲爾德已犯下攻擊罪嫌,必須立刻停職或開除。工黨另一位國會議員安東尼亞齊(Tonia Antoniazzi)則表示,不管順序如何,菲爾德都應該辭職並被逮捕。

菲爾德對此回應,由於在野黨議員紛紛要求他下台,目前他已向內閣辦公室提請調查自己的行為。

Mark Field should resign and be arrested. I don’t care in what order.



No one who reacts like this to a peaceful protest should be sitting in our parliament. pic.twitter.com/cDqi7E5YnY