爬上樹搭帳篷！倫敦氣候變遷抗議者遭完全鎮壓

2019-04-25 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕根據BBC報導指出，為時9天的倫敦氣候變遷抗議已經在週四遭到完全鎮壓。總計在這次的抗爭活動中，警方逮捕了1088人。根據英國警方的說法，總共有69人因為這次抗爭而被起訴。

警方最後出動了特殊裝備，來驅散那些在樹上搭帳篷抗議的抗爭者。本週稍早時，在牛津街（Oxford Circus）與滑鐵盧橋（waterloo bridge）上紮營抗議的民眾已經被警方驅離，根據一名抗議民眾向BBC表示，「（樹上）是我們最後的根據地了！」

抗爭組織表示，他們將在英國夏令時間（BST）週四晚間6點，於海德公園（Hyde Park）的演說者之角（Speaker's Corner）舉行抗爭的閉幕儀式。

針對此次抗爭行動，倫敦警察廳（Metropolitan Police）保護組指揮官厄舍（Adrian Usher）表示，維持和平的抗爭並不代表抗議的合法性，並表明警方會對新進的抗議手法，進行一次審思性的審查；他同時也表示，立法上對於抗議者的規範已經過時了，應該要與時俱進才是。

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