警對示威群眾噴辣椒噴霧 慘遇逆風！下1秒痛苦洗臉

2019-03-23 00:03

〔即時新聞/綜合報導〕保加利亞首都索菲亞(Sofia)上週末爆發大規模示威遊行,群眾要求解散國會提前選舉,警方為了驅離遊行隊伍,朝人群噴灑辣椒噴霧,未料一陣風迎面吹來,許多警察反而中招,痛苦離開衝突隊伍,這段影片也被網友PO上推特,引起熱議。

綜合外媒報導,從影片中可見,當辣椒噴霧噴灑時,有一些警察馬上摀住眼睛向後逃離,拿起礦泉水猛沖臉部。

儘管警方事後說沒有人在這場遊行中受傷,但網友紛紛留言調侃,「該不會有人出uno的迴轉卡吧?」、「想不到風向會變吧?」、「大自然的助攻!」、「看來保加利亞挺和平,警察連辣椒噴霧都不會用。」

Bulgarian police used pepper spray against protesters in front of parliament, but didn't take the wind direction into account pic.twitter.com/B8b7uQyIEG