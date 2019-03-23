警對示威群眾噴辣椒噴霧 慘遇逆風！下1秒痛苦洗臉

2019-03-23 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕保加利亞首都索菲亞（Sofia）上週末爆發大規模示威遊行，群眾要求解散國會提前選舉，警方為了驅離遊行隊伍，朝人群噴灑辣椒噴霧，未料一陣風迎面吹來，許多警察反而中招，痛苦離開衝突隊伍，這段影片也被網友PO上推特，引起熱議。

綜合外媒報導，從影片中可見，當辣椒噴霧噴灑時，有一些警察馬上摀住眼睛向後逃離，拿起礦泉水猛沖臉部。

儘管警方事後說沒有人在這場遊行中受傷，但網友紛紛留言調侃，「該不會有人出uno的迴轉卡吧？」、「想不到風向會變吧？」、「大自然的助攻！」、「看來保加利亞挺和平，警察連辣椒噴霧都不會用。」

Bulgarian police used pepper spray against protesters in front of parliament, but didn't take the wind direction into account pic.twitter.com/B8b7uQyIEG — Jasper Neve （@JasperNeve） March 17, 2019

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