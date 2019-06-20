美伊關係緊繃！中東媒體︰伊朗3600枚導彈處於待發狀態

2019-06-20 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國與伊朗國際關係越來越緊張，雙方頻臨戰爭邊緣，伊朗聲稱境內石油公司辦公室受到火箭彈襲擊，與美國脫不了關係，川普日前公開表示，不排除以軍事武力阻止伊朗獲得核武；中東媒體也透露伊朗已有3600枚導彈處於待發狀態。

根據《新華網》報導，美伊雙方不斷放出狠話，一步步接近戰爭邊緣，川普公開表示會考慮對伊朗採取軍事行動，阻止伊朗獲得核武，並認為認為阿曼灣油輪遇襲事件的幕後黑手就是伊朗。美國國務卿也強調，川普並不想開戰，但美國必須有能力應對伊朗發動的攻擊，美國可用武力讓伊朗相信，他們嚴正看待伊朗行動。

報導引述中東媒體，稱川普如以武力逼伊朗就範，反而會引起其強烈反彈，進而引發軍事衝突。伊朗伊斯蘭革命衛隊司令也強調，伊朗已做好準備，先進導彈能精準攻擊對方航空母艦，自主研發的導彈很難被敵方偵測和攔截。更宣稱已有3600顆導彈目標指向美國在中東的軍事基地，處於待發狀態，有消息指出，伊朗在五月已將一些地下導彈轉運出來部屬準備發射。

報導指出，美國分析人士認為川普及伊朗目前互不信任，而自從川普當選總統以來一直推動武力，但從未闡明明確戰略，外國資本家更害怕川普對海灣地區構成威脅，而非擔心伊朗先出手。

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