林鄭被問台獨眼神死 影片曝光正巧回應反送中

2019-06-18 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾連續2個週日上街遊行，抗議特首林鄭月娥強行推修訂《逃犯條例》，要求林鄭月娥下台，不過，反送中抗爭被不少親中人士認為是港獨行動，昨日有網友在PTT爆掛，林鄭月娥之前在立法會時遭議員以台獨問題秒殺的質詢畫面被分享出來，正巧再度回應此次香港反送中行動。

據PTT爆掛ACM Tube日前發布一則影片，林鄭月娥曾遭香港議員黃毓民質詢秒殺的畫面，該議員問：「台灣，你覺得有沒有獨立？」，他繼續說道，「台灣有自己的軍隊、有一人一票選總統、立法機關全都是直選產生，你都說這樣不叫作獨立了，我們爭取民主一點、爭取公民直選你說這叫港獨？」

黃毓民繼續追問：「當我們的大學生勇敢奮進，港人更應該不畏強權，反控中共和港共的操控，支持反映港人政治意志的全民制憲運動，實現香港命運獨立自主，如果這樣就是港獨，我們不怕承認。」該畫面內容為議員反對致謝動議法案的質詢影片，當時，林鄭月娥被問到眼神死、啞口無言。

現在質詢畫面曝光，正巧再度回應此次香港反送中行動，不少網友在PTT貼文下方留言，「以彼之矛攻彼之盾的高手」、「笑死 被嘴爆了」、「邏輯滿分」、「 根本香港韓導，遇到事情就裝睡、跳針 」、「真猛 林鄭啞口無言」、「 香港妙妙姐？」。

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