《逃犯條例》為中國敞開大門 駐荷代表：替世界民主砌上圍牆

2019-06-18 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕香港人民為反對《逃犯條例》連續兩個週日上街遊行抗爭，累計約300萬人次，逼得特首林鄭月娥發聲明道歉、港府宣布緩修，首席智囊陳智思坦言修例「技術上已玩完」。對此，我駐荷代表陳欣新以〈中國真正意圖〉一文投書《荷蘭日報》，直言送中條例為中方開啟大門，無異替世界民主砌上圍牆。

《中央社》報導，陳欣新在文中表示，香港《逃犯條例》真正意圖在於將批評中國政府者給予中國審判，還指歐盟在聲明中提及修例對歐盟、外國公民可能的影響，其擔憂不是毫無根據，即便在中國境外倡導民主，中方也可以「損害國家威信」為由逮捕定罪，並以李明哲為例。

陳欣新在文中提到，在中國堅持民主自由是種罪行，中共手臂「伸得又長又遠」，並以西班牙近期將94名涉嫌詐騙的台灣人引渡至中國為例，指稱西國在這件事上採取與中合作態度令人擔憂，而中國是以酷刑惡名昭彰，包括不成比例監禁與死刑。

陳欣新在文中提及，批評者若踏上中國土地，《逃犯條例」替中方敞開大門，無異為世界民主砌上一面圍牆。

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